Hong Kong'tan Londra Borsası'na 39 milyar dolarlık teklif

11.09.2019 19:53

Hong Kong Borsası Londra Borsası'nı satın almak için 39 milyar dolar teklif etti. Londra Borsası teklifi değerlendireceğini açıkladı.Hong Kong Borsası'nın Londra Borsası için yaptığı teklif bazı siyasetçilerin Londra'nın Brexit nedeniyle finans merkezi olarak statüsünde gerileme olacağı endişesi taşıdığı dönemde geldi. Satışın gerçekleşmesi halinde Hong Kong Borsası ile Londra Borsası'nın birleşmesi sonucu 70 milyar dolarlık küresel bir borsa olması planlanıyor.



Satış gerçekleştiği taktirde Londra Borsası'nın Çin piyasasına da bir giriş noktası elde edeceği belirtiliyor. Londra Borsası bir süredir Asya piyasasına girmeye çalışıyordu.



Refinitiv engeli



Londra Borsası Ağustos ayında veri şirketi Refinitiv'i Thomson Reuters ve Blackstone Grup'tan 27 milyar dolara satın alma niyetini açıklamıştı. Ancak Hong Kong Borsası'nın teklifi Londra Borsası'nın bu satın almadan vazgeçmesi koşulunu taşıyor. Bazı analistler Hong Kong'un teklifinin Refinitiv'in satın alınmasını engelleme amacı taşıdığını belirtiyor.



Londra Borsası teklifi değerlendireceğini açıkladı, ancak Refinitiv sürecinin de devam ettiğini ekledi.



Refinitiv'i satın alma planlarının Londra Borsası'nı piyasa veri ve analizi de sağlayan dev bir şirkete dönüştürmeyi de amaçladığı için hissedarlar arasında popüler olduğu belirtiliyor.



İki borsayı birleştirecek işlem gerçekleştiği taktirde siyasi belirsizliklerle boğuşan Hong Kong ve Londra'nın ABD ile rekabet edebilecek küresel bir güç oluşturabileceği kaydediliyor.



Reuters, dpa/SSB, AÜ



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