Hong Kong'ta Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında suçlu bulunan ilk kişi 9 yıl hapis cezası aldı

HONG Hong Kong'da geçen yıl yürürlüğe giren tartışmalı güvenlik yasası kapsamında görülen ilk davada yargılanarak suçlu bulunan Tong Ying-kit, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HONG Hong Kong'da geçen yıl yürürlüğe giren tartışmalı güvenlik yasası kapsamında görülen ilk davada yargılanarak suçlu bulunan Tong Ying-kit, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında 23 Haziran'da görülmeye başlanan ilk davada karar açıklandı.

Hong Kong Yüksek Mahkemesi, demokrasi yanlısı protestolara katılan Tong'u 9 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında yargılanarak suçlu bulunan ilk kişi olan Tong Ying-kit, savcılığın talep ettiği cezadan 3 yıl daha fazla ceza alırken Tong'un avukatı, müvekkili için ömür boyu hapis cezası yerine 10 yıldan fazla olmamak şartıyla hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Tong Ying-kit (24), 1 Temmuz 2020'de "Hong Kong'u özgürleştirin, zamanımızın devrimi" yazılı bayrak taşımak ve motosikletini, bir grup polisin üzerine sürmekle suçlanmıştı.

Yüksek Mahkeme, Tong'u "terörizm ve ayrılıkçılıktan" suçlu bulmuştu.

Söz konusu yasa kapsamında görülen ilk dava olması nedeniyle diğer davaların nasıl ele alınacağına dair örnek teşkil edeceği için süreç, kamuoyu tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yasa kapsamında 100'den fazla kişinin yargılanması bekleniyor.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitlelerce sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbette kadar hapis cezası verilebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün