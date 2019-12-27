Hong Kong'ta Noel protestolarında 336 gözaltı

27.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:28

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, Noel süresince yapılan protestolarda en az 336 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis Sözcüsü Kwok Ka-chuen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23-26 Aralık'ta, 92'si kadın ve bazılarının yaşları 12 olan 336 kişinin alıkonulduğunu belirtti.

Noel protestolarında alışveriş merkezleri ve restoranlarda sıradan vatandaşlara saldırı çağrısı yapanları, kamuya ait metro istasyonları, bankaları ve elektrik şebekelerine zarar verenleri kınadığını kaydeden Kwok, "Amaçları, kendilerinden farklı düşünenlerin sesini kısmak ve halkın gözünü korkutmak. Şiddetlerine karşı çıkan herkesin şiddetleriyle karşılacağı mesajını veriyorlar." ifadesini kullandı.

Son gözaltılarla, haziran ayında başlayan protestolarda gözaltına alınanların sayısı 7 bine yaklaşmış oldu.

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolar, tasarının 23 Ekim'de geri çekilmesine rağmen devam ediyor.

Noel'de de siyah giyimli göstericiler, alışveriş caddelerinde dükkanların camlarını kırmış, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Göstericiler, demokrasi yanlısı protestoların hükümet tarafından "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Kaynak: AA