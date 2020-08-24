Hong Kong'ta ilk kez bir kişiye iki kez Covid-19 teşhisi kondu
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Hong Kong'ta ilk kez bir kişiye iki kez Covid-19 teşhisi kondu

Hong Kong'ta ilk defa 33 yaşındaki bir erkek korona virüsü yenerek sağlığına kavuştuktan aylar sonra yeniden koronaya yakalandı.

Hong Kong'ta ilk kez bir kişiye iki kez Covid-19 teşhisi kondu
24.08.2020 23:24 | Son Güncelleme: 24.08.2020 23:27

Hong Kong'ta ilk defa 33 yaşındaki bir erkek korona virüsü yenerek sağlığına kavuştuktan aylar sonra yeniden koronaya yakalandı.

Korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Bilim adamları yaptığı açıklamada, Hong Kong'ta ilk defa 33 yaşındaki sağlıklı bir erkeğe korona virüsü yendikten 4,5 ay sonra yeniden virüs bulaştığını aktardı. Bilim adamları, talihsiz adama bulaşan virüsün genom diziliminin ilk bulaşan virüsten "tamamen farklı" olduğunu açıklarken, bunun dünyada ilk kanıtlanmış yeniden enfeksiyon vakası olduğunu aktardı. Hong Kong Üniversitesi tarafından yayınlanacak olan raporda, adamın ilk kez virüse yakalandığında hafif semptomlar gösterdiği ve 14 gün hastanede kaldığı ifade edildi. Bilim adamları, 15 Ağustos'ta İngiltere üzerinden İspanya'dan Hong Kong'a geldiği sırada adama yapılan Covid-19 testinin sonucunun semptom göstermemesine rağmen pozitif çıktığını aktardı. Uzmanlar, adamın semptom göstermeme nedeninin kazandığı bağışıklık olabileceğini öne sürerken, Covid-19'a karşı bağışıklığın kısa ömürlü olmasının tekrardan enfekte olmayı tetikleyebileceğini iddia ettiler.

Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulunda Profesör Brendan Wren yaptığı açıklamada, "Bu çok nadir görülen bir yeniden enfeksiyon örneğidir. Bu küresel Covid-19 aşılarını geliştirme yönündeki çabayı boşa çıkarmamalı. Virüsün zaman içinde doğal olarak mutasyona uğraması beklenen bir şey" ifadelerini kullandı.

Wellcome Sanger Enstitüsünde Covid-19 genom projesinde Kıdemli Bilimsel Danışman Dr. Jeffrey Barrett ise yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar küresel enfeksiyonların sayısı göz önüne alındığında bir kişide yeniden enfeksiyon vakası görmek çok nadir bir olay olsa da şaşırtıcı değil" dedi.

Hong Kong'ta bugüne kadar 4 bin 692 kişide korona virüs tespit edilirken, 77 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - HONG KONG

Kaynak: İHA

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