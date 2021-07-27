Hong Kong'ta geçen yıl yürürlüğe giren tartışmalı güvenlik yasası kapsamında yargılanan ilk kişi suçlu bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hong Kong'ta geçen yıl yürürlüğe giren tartışmalı güvenlik yasası kapsamında yargılanan ilk kişi suçlu bulundu

Hong Kong'ta geçen yıl yürürlüğe giren tartışmalı güvenlik yasası kapsamında yargılanan ilk kişi suçlu bulundu
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Hong Kong'ta 2020'de yürürlüğe giren tartışmalı güvenlik yasası kapsamında yargılanan ilk kişi terörizm ve ayrılıkçılıktan suçlu bulundu.

Hong Kong'ta 2020'de yürürlüğe giren tartışmalı güvenlik yasası kapsamında yargılanan ilk kişi terörizm ve ayrılıkçılıktan suçlu bulundu.

Tong Ying-kit (24), 1 Temmuz 2020'de "Hong Kong'u özgürleştirin, zamanımızın devrimi" yazılı bayrak taşımak ve motosikletini bir grup polisin üzerine sürmekle suçlanmıştı.

Hong Kong'da Yüksek Mahkemenin çevrim içi yayımlanan kararında, Tong'un motosikletini polis memurlarının üzerine sürerek "halkın gözünü korkutmayı amaçladığı", "özgürleştirme" ve "devrim" kelimelerinin söz konusu kullanımının da "başkalarını ayrılıkçılığa sevk edebileceği" belirtildi.

Yüksek Mahkeme yasa kapsamında yargılanan ilk kişi olan Tong'u terörizm ve ayrılıkçılıktan suçlu buldu.

Tong'un avukatı, 1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan müvekkilinin slogan yazılı bayrak taşıyarak "ayrılıkçılığı kışkırttığını kanıtlamanın imkansız olduğunu" ve motosikletiyle polis memurlarına çarpmaktan kaçındığı için söz konusu eyleminin "terörizm" olarak değerlendirilemeyeceğini iddia etti.

Geçen yıl yürürlüğe giren ulusal güvenlik yasası kapsamında 100'den fazla kişinin yargılanması bekleniyor.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitlelerce sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbette kadar hapis cezası verilebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sarıyer'de evde çıkan tartışmada bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
Sarıyer'de evde çıkan tartışmada bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Çeşme'de gece kulübünde kan döküldü! Kurşunların hedefi olan müşteri hayatını kaybetti
Çeşme'de gece kulübünde kan döküldü! Kurşunların hedefi olan müşteri hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Fazıl Küçük İlham Aliyev Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Reynmen Seda Sayan Hande Yener
Spor Can Bartu Fatih Terim Hakan Reçber Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hong Kong'ta geçen yıl yürürlüğe giren tartışmalı güvenlik yasası kapsamında yargılanan ilk kişi suçlu bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 12:19:59. #1.16#

title