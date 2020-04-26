- Hong Kong'ta AVM'de yapılan protestoya polis müdahalesi - Hong Kong'ta AVM'de yapılan protestoya polis müdahalesi Hong Kong'ta bir AVM'de demokrasi yanlısı aktivistlerin protestosuna polis müdahalede bulundu.

- Hong Kong'ta AVM'de yapılan protestoya polis müdahalesi

HONG KONG - Hong Kong'ta bir AVM'de demokrasi yanlısı aktivistlerin protestosuna polis müdahalede bulundu.

Korona virüs salgını nedeni ile 4'den fazla kişinin kamusal alanlarda bir araya gelmesinin yasak olduğu Hong Kong'ta 300 kişiden oluşan demokrasi yanlısı aktivist grup Cityplaza AVM'de protesto gerçekleştirdi. Polis, protestoculara müdahalede bulunurken, protestocuların çoğunun genç olduğu ve siyah tişört giydiği görüldü. Protestocular, ellerinde "Hong Kong'u kurtar, çağımızın devrimi" yazılı pankartlar taşırken, polis, kısa sürede protestoculara müdahalede bulundu. Polisin müdahalesi sonrası AVM'de bulunan tüm protestocular ve müşterileri dışarı çıkarılırken, içeride yalnızca polis ve gazeteciler kaldı. Hong Kong'ta geçtiğimiz hafta 15 demokrasi yanlısı aktivistin tutuklanmasının ardından tansiyon yükselmeye devam ediyor.

Hong Kong'da Haziran 2019 tarihinde mahkumların Çin'e iadesini sağlayan yasa tasarısına karşı başlatılan demokrasi yanlısı protestolarda, yıl sonuna doğru çatışma ve şiddet olayları artarak devam etmişti. Tasarının, 23 Ekim 2019 tarihinde geri çekilmesinin ardından protestocular "Demokratik Reform" talepleri ile eylemlerini sürdürme kararı almıştı.

Kaynak: İHA