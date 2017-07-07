Hong Kong'ta 9.2 Milyon Dolar Değerinde Fildişi Ele Geçirildi

– Hong Kong Kowloon gümrüğü ekipleri, donmuş balık konteynerlerine gizlenmiş 7.2 ton kaçak fildişi ele geçirdi.



Hong Kong'da Son 30 yılda ele geçirilen en büyük parti olduğu belirtilen fildişinin piyasa değerinin ise 9.2 milyon dolar olduğu belirtildi.



Hong Kong basınında çıkan haberlere göre, Malezya'dan Çin'e gönderilen kaçak fildişi ile ilgili bir erkek, iki kadın üç kişiyi tutuklandı.



Son yıllarda fildişi kaçakçılığına karşı mücadelesini tırmandıran Hong Kong'lu yetkililer 2021 yılına kadar kaçakçılığın tümüyle ortadan kaldırılabileceğini tahmin ediyor. (Fotoğraflı) - Stockholm