Hong kong protestolarında polis eylemcileri gözaltına almaya başladı
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Hong kong protestolarında polis eylemcileri gözaltına almaya başladı

Hong Kong protestolarında polis eylemcileri gözaltına almaya başladıVIDEO YOKHong Kong, (DHA)- Hong Kong'da devam eden hükümet karşıtı protestoların 7'nci ayına girilirken polis eylemcileri gözaltına almaya başladı.

10.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:45
Hong kong protestolarında polis eylemcileri gözaltına almaya başladı

protestolarında eylemcileri gözaltına almaya başladı

VIDEO YOK

Hong Kong, ()- Hong Kong'da devam eden karşıtı protestoların 7'nci ayına girilirken polis eylemcileri gözaltına almaya başladı.

Pazar günü düzenlenen 'son çağrı' vurgusu yapılan protestoların barışçıl geçmesinin ardından bugün şiddetlenen protestolarda, polis eylemcileri gözaltına almaya başladı. 10 Aralık İnsan Hakları Günü sebebiyle binlerce eylemci sokaklara çıktı. Polis tarafından eylemcilere biber gazıyla müdahale edilmesinin ardından şiddetlenen olaylarda eylemciler bazı yolları kapattı. Yerel basın 10'dan fazla eylemcinin göz altına alındığını bildirdi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Hong kong protestolarında polis eylemcileri gözaltına almaya başladı
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