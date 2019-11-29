Hong Kong protestoları, Tayvan liderini seçim anketlerinde öne geçirdi

29.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:48

Çin ile ihtilaflı Tayvan'da halkın, bağımsızlık eğilimli lider Tsai Ing-wen'e azalan desteği Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestoların başlamasıyla yön değiştirdi.

Yıl başından itibaren farklı kuruluşlarca yapılan seçim anketleri, iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi lideri Tsai'nin Hong Kong'da haziran başında kitlesel protestoların başlamasından bu yana, ana muhalefetteki kurucu Milliyetçi Parti'nin (Komintag) 2020 seçimindeki lider adayı Han Kuo-yu karşısında halk desteğini giderek artırdığını ortaya koyuyor.

Anketler, partisinin Kasım 2018'de düzenlenen yerel seçimlerde aldığı yenilginin ardından halk desteğini giderek yitiren Tsai'nin, Hong Kong'da protestoların başlamasının ardından değişen siyasi iklimin etkisiyle Çin'le yakınlaşma yanlısı muhalefet adayına karşı desteğini artırdığını gösteriyor.

Tayvan'daki Apple Daily gazetesinin protestoların başladığı haziranda yaptığı seçim anketinde, Tsai katılımcıların yüzde 40,6'sının oyunu alarak, yüzde 40,1 oy alan Han'ın yarım puan önüne geçti.

Tsai ile Han arasındaki oy farkı, protestoların yoğunluğunun arttığı eylülde Formasa araştırma şirketince yapılan seçim anketinde yüzde 25'in üzerine çıktı.

Tsai, son yapılan anketlerde rakibine açık ara üstünlük sağladı. PinView araştırma şirketinin 26 Kasım'da yaptığı seçim anketinde, Han katılımcıların yüzde 24,5'inin desteğini sağlarken, Tsai yüzde 42,9'unun desteğini kazandı.

Yerel seçim yenilgisi halk desteğini azaltmıştı

Taiwan Brain Trust araştırma şirketinin 20 Aralık 2018'deki seçim anketinde, Tsai katılımcıların 32,3'ünün desteğini alırken, Komintag'ın 2020 liderlik seçimi adayı Han, 48,7'sinin desteğini kazanmıştı.

Han, bu yıl şubatta Apple Daily'nin ve TVBS televizyonunun yaptığı anketlerde, katılımcıların sırasıyla yüzde 52,5'inin ve yüzde 54'ünün desteğini alırken, Tsai yüzde 33,4 ve yüzde 25'te kalmıştı.

Anketlerde, Han ile Tsai arasındaki belirgin oy farkı, mayısa kadar devam etmişti.

Hong Kong protestoları dönüm noktası oldu

Hong Kong yönetiminin "suçluların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını, Tayvan'da cinayet suçlamasıyla aranan bir suçlunun iadesini sağlamak için gündeme getirmiş olmasına rağmen, Hong Kong halkının tasarıyı, özerkliği uluslararası anlaşmalarla güvence altına almış olan bölgenin yargı bağımsızlığına müdahale olarak görmesi Çin ile ihtilaflı Tayvan'da da Çin karşıtı hissiyatın artmasına sebep oldu.

Çin karşıtı liberal eğilimli Tsai, protestolar sırasında Hong Konglu muhaliflere desteğini belirtmiş ve soruşturma baskısı altındaki muhaliflere sığınma sağlayacaklarını duyurmuştu.

Tayvan'ın statüsü

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşerek, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Kaynak: AA