Hong Kong polisinden üniversite baskını: Binlerce molotof kokteyli, yüzlerce silah bulundu

04.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:43

Hong Kong'ta polis, 10 günden fazladır kuşatma altında tuttuğu Polytechnic Üniversitesi yerleşkesine tekrar girdi. Yetkililer, protestocuların adeta 'karargah' haline getirdiği kampüste toplamda binlerce molotof kokteyl, yüzlerce şişe kimyasal madde ve silah bulunduğunu duyurdu.



Üniversiteye giren bomba imha uzmanları da dahil birçok yetkili kampüs içinde detaylı bir arama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle