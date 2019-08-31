Hong Kong polisinden göstericilere müdahale (2) - HONG

31.08.2019 21:49

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisin, suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protesto düzenleyen göstericilere müdahalesi sürüyor. ?

Hong Kong'da geç saatlere kadar devam eden müdahale operasyonlarında Hong Kong Island ve Kowloon City semtlerinde polis ve protestocular arasında çıkan çatışma nedeniyle tüm metro servisleri akıya alınırken, şehrin bir çok otobüs hattında 60'dan fazla güzergahta ulaşım durdu.

Polis ekiplerinin Mong Kok, Prince Edward, Kwun Tong metro duraklarında göstericileri gözaltına aldığı yerel basına yansırken, Wan Chai semtinde ise en az 10 protestocunun polis tarafından yakalanarak derdest edildiği gözlemlendi.

"Hong Kong'un özgürlük için savaşıyoruz"

Protestoculardan Herman adlı bir öğrenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Hong Kong'un özgürlüğü için savaşıyoruz. İade tasarı var ve hükümet taleplerimize cevap vermiyor." diye konuştu.

Diğer bir öğrenci Ashley de gözaltındaki protestocuların serbest bırakılması gerektiğini kaydederek, "Ayrıca iade tasarısının geri çekilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mühendis Danny Hon da Hong Kong hükümetinin halkı önemsemediğini belirterek, "Sadece Çin hükümetinin ne dediğini önemsiyorlar. Kenti, insanları önemsemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Hong Kong'da polisin çok fazla gücünün olduğunu ve hükümetin polisi yargılayamadığını belirten Hon, "Bazı günahları olmasına rağmen polis mahkemeye çıkmak zorunda kalmıyor." diye konuştu.

Hon, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Hong Kong Garnizonu'nda yaptığı rotasyona ilişkin ise "Korkuyorum ama eğer yanarsak, tekrar geri iyileşebiliriz." dedi.

-31 Ağustos protestosu yasaklanmıştı?

Hong Kong'da Sivil İnsan Hakları Cephesi (CHRF) grubu tarafından bugün düzenleneceği 2 hafta önceden ilan edilen protesto, hafta içi polis tarafından yıkıcı kitlesel etkilere neden olacağı gerekçesiyle yasaklanmıştı.?

CHRF, polisin kararını temyiz komisyonuna götürmesine rağmen yasak kararı değişmemiş, grup bunun üzerine yaptığı açıklamayla, göstericilerden özür dilemişti.?

Kentte geniş çaplı protesto olarak planlanan gösteri öncesi Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Hong Kong Garnizonu'na zırhlı araçlar, kamyonlar ve helikopterlerle asker göndererek, yıllık rotasyon yapıldığını duyurmuştu. ?

Söz konusu rotasyon muhalif delegeler tarafından "uyarı" olarak nitelendirilmişti.?

Rotasyonu takiben Çin medyası Şıncın'da polisler isyanla mücadele tatbikatları düzenlediğine yönelik görüntüler servis ederken, protestocuları canlandıran polislerin, baret ve şemsiye taşıyarak, uzun sopa ve molotof kokteyliyle polislere saldırma görüntüleri paylaşılmıştı. ?

Kentte, hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmuş fakat tepkiler üzerine askıya alınmıştı.

Kaynak: AA