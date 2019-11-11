Hong Kong polisi bir protestocuyu daha vurdu

Hong Kong polisi bir protestocuyu daha vurdu

Aylardır devam eden Hong Kong protestolarında polis, bir göstericiyi daha silahla vurdu.

11.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:02
Hong Kong polisi bir protestocuyu daha vurdu

Aylardır devam eden protestolarında , bir göstericiyi daha silahla vurdu.


Hong Kong'da Haziran ayında, suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesini öngören yasa tasarısının ardından başlayan protestolar aylardır devam ediyor. Sabah saatlerinde yüzlerce kişinin sokaklara akın ettiği sıralarda polis bir göstericiyi silahla vurdu. O anlar anbean canlı yayına yansıdı. Polis, kendisine yaklaşan maskeli göstericilerden birini göğsünden vurdu. Görüntülerde iki el daha silah sesi duyulurken polis, olaylar sırasında 1 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralının hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yaralının, Haziran ayında başlayan gösterilerde polis tarafından vurulan üçünü gösterici olduğu açıklandı. Polis, 1 Ekim'de ve 4 Ekim'de birer protestocuyu vurmuştu. - HONG KONG

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.