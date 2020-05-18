- Hong Kong parlamentosunda kavga
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- Hong Kong parlamentosunda kavga

- Hong Kong parlamentosunda kavga Hong Kong parlamentosunda Çin milli marşına hakaret yasasının görüşüldüğü sırada komite başkanlığı konusunda çıkan tartışma, kısa süre sonra arbedeye döndü.

- Hong Kong parlamentosunda kavga
18.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:25

- Hong Kong parlamentosunda kavga

HONG KONG - Hong Kong parlamentosunda Çin milli marşına hakaret yasasının görüşüldüğü sırada komite başkanlığı konusunda çıkan tartışma, kısa süre sonra arbedeye döndü.

Hong Kong parlamentosunda, Çin yanlısı ve demokrasi yanlısı milletvekilleri arasında Çin milli marşına hakareti suç olarak tanımlayan yasa tasarısının görüşüldüğü sırada kavga çıktı. Milletvekilleri, tasarının görüşülmesi sırasında yine komite başkanlığı konusunda anlaşmazlık yaşadı. Demokrasi yanlısı milletvekilleri yasanın oylamasını engellemek istedi. Güvenlik güçleri demokrasi yanlısı milletvekillerini salondan dışarı çıkarmaya çalışırken demokrasi yanlısı ve Çin yanlısı vekiller arasında arbede yaşandı.

Geçtiğimiz hafta Çin yanlısı milletvekili Chan Kin-por yeni başkanlık görevini üstlenirken bugün oturum öncesi Chan Kin-por, 20'den fazla güvenlik görevlisi eşliğinde başkanlık koltuğuna oturdu. Demokrasi yanlısı milletvekilleri söz konusu durumun yasa dışı olduğunu belirterek salona girdiklerinde başkanlık koltuğuna ulaşmaya çalıştı, ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Demokrasi yanlısı bir milletvekili, "Çin Komünist Partisi Hong Kong yasama organlarını çiğnedi" yazılı afişle duruma tepki gösterdi.

Ayrıca, parlamentonun hala bir başkanı olmadığı için yasa tasarılarının oylaması gerçekleştirilemiyor.

Öte yandan komite başkanlığı tartışması geçtiğimiz hafta yine tartışmaya neden olmuştu. Komitenin eski Başkanı Starry Lee'nin başkanlık koltuğuna oturması sonrası Çin yanlısı ve demokrasi yanlısı milletvekilleri arasında çıkan arbedede bir milletvekili hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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