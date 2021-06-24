Hong Kong merkezli kripto para ticaret platformunun değerlemesi 1 milyar dolara ulaştı

Hong Kong merkezli kripto para ticareti platformu Amber Group, aldığı 100 milyon dolarlık yatırımla 'unicorn' olduğunu duyurdu.

Hong Kong merkezli kripto para ticareti platformu Amber Group, aldığı 100 milyon dolarlık yatırımla 'unicorn' olduğunu duyurdu. Amber Group'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Michael Wu, "Stratejik yatırımcılardan gelen bu yeni sermayeyle Amber Group, müşteri talebini karşılamak ve dünyanın önde gelen kripto yatırımcıları ve şirketleri için pazar çözümleri geliştirmek için küresel operasyonlarını genişletmeye devam edecek" dedi.

Market Research tarafından yapılan güncel bir araştırmaya göre, küresel kripto para piyasasının 2025'e kadar yıllık yüzde 7,22'lik büyümeyle hacmini 2.018,48 milyon dolar artırması bekleniyor. Son olarak Hong Kong merkezli kripto para ticareti platformu Amber Group, China Renaissance'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Tiger Brokers, Tiger Global Management, Arena Holdings, Tru Arrow Partners, Sky9 Capital, DCM Ventures ve Gobi Partners'ın katıldığı B Serisi yatırım turunda 100 milyon dolar yatırım alarak değerlemesini 1 milyar dolara ulaştırdığını duyurdu. Daha önce 2019 yılında yapılan A Serisi yatırım turunda da Coinbase'ten 28 milyon dolar yatırım alan platform, böylece milyar dolarlık şirketlere verilen unicorn unvanını almaya hak kazandı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Amber Group Kurucu Ortağı ve CEO'su Michael Wu, "Stratejik yatırımcılardan gelen bu yeni sermayeyle Amber Group, müşteri talebini karşılamak ve dünyanın önde gelen kripto yatırımcıları ve şirketleri için pazar çözümleri geliştirmek için küresel operasyonlarını genişletmeye devam edecek" diye konuştu.

"1,5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET SERMAYESİNİ YÖNETİYOR"

Amber Group olarak temel algoritmik ticaret, elektronik piyasa yapımı, yüksek frekanslı ticaret, OTC ticareti, borçlanma ve borç verme, türevler ve diğer yapılandırılmış ürünler dahil olmak üzere hem bireylere hem de 200'den fazla kuruma hizmet verdiklerini belirten Michael Wu şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda BTC ve ETH fiyatlarına göre değişen yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ticaret sermayesini yönetiyoruz. 60'tan fazla elektronik borsada kümülatif olarak 200 milyar doların üzerinde işlem yapıyor ve günlük ortalama 100-200 milyon dolar arasında işlem hacmine ulaşıyoruz. 2020'nin 3. çeyreğinin başlarında kullanıcılarımızın yatırımlarında optimum yatırım getirisi elde etmelerine yardımcı olmak için geliştirdiğimiz Amber App ile de ekosisteme yeni bir soluk getirdik. Mobil uygulama sayesinde kayıtlı kullanıcı sayımızı Aralık 2020'den bu yana dört kat artırarak 100 binin üstüne çıkardık."

"AMACIMIZ DAHA GENİŞ COĞRAFYALARIN ÖNDE GELEN LİKİDİTE SAĞLAYICILARINDAN BİRİ OLMAK"

"Yılın ilk çeyreğinde hem müşteri akışında hem de borsada piyasa oluşturma hacimlerinde rekorlara imza attık" diyen Wu, "Piyasalardaki toplam işlem hacimlerinin yüzde 2-3'ünü oluşturuyoruz ve hızla büyümeye devam ediyoruz. Kümülatif işlem hacmimiz, yılın başından bu yana iki katına çıkarak 500 milyar doları aştı. Büyümemizin lokomotifi ise ürün geliştirme ve inovasyona odaklanmamız oldu. Ürünlerimizi sürekli olarak yeniliyor, küresel kullanıcı tabanımıza daha iyi hizmet sunmak için ekibimize en iyi yetenekleri eklemeye devam ediyoruz. Kurulduğumuz 2017 yılında 10 kişiden daha az küçük bir ekiple yola çıktık ve şu anda dünya çapında 330'u aşkın üyesi olan bir aileyiz. Ayrıca ilk günden bu yana karlıyız ve tüm iş kollarında artan gelirlerimizle Ocak-Nisan 2021 rakamlarına göre yıllık 500 milyon dolarlık gelir elde ediyoruz. Amacımız bu aileyi büyüterek yalnızca Asya'nın değil, daha geniş coğrafyaların önde gelen likidite sağlayıcılarından biri olmak" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE PAZARININ ÖNDE GELEN OYUNCULARI ARASINA GİRMEYİ HEDEFLİYOR

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin yatırım ekosisteminde de kripto paralara olan ilginin her geçen gün arttığına değinen Amber Group Türkiye Sorumlusu Metin Mehmet Durgun ise "Türkiye, yüzde 16 ile dünyanın en büyük 74 ekonomisi içerisinde nüfusuna oranla kripto para kullanımının en yaygın olduğu dördüncü ülke olarak konumlanıyor. Bu noktada bizler, Türkiye'deki yatırımcıların da taleplerine yanıt vererek bu gelişen pazarın önde gelen oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı