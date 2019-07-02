Hong Kong lideri meclisi basan göstericileri kınadı, polis parlamentonun kontrolünü geri aldı

Çin'e bağlı özel bir özerk yapısı olan Hong Kong'da Yasama Meclisi'ni basan göstericilere polis biber gazı ile müdahale ederek hükümet binasının kontrolünü protestoculardan geri aldı.

Hong Kong'un lideri Carrie Lam şehrin İngiltere'den Çin'e bağlanmasının 22. yıl dönümü etkinlikleri sırasında yaşanan protestoları ve parlamentonun basılmasını "aşırı şiddet kullanımı" diyerek kınadı. Euronews.com'da Görüntüle