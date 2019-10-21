Hong Kong lideri Lam, polisin protestolar sırasında camiye boyalı su sıkması sonrası özür diledi

21.10.2019 13:16

Hong Kong Özerk Yönetimi lideri Carrie Lam, son yaşanan protestolarda polisin şehirde bulunan bir caminin bahçesine boyalı su sıkması sebebiyle Müslümanlardan özür diledi.



Şehrin en kalabalık merkezlerinden biri olan Tsim Sha Shui durağında bulunan Kowloon Cami'ni pazartesi sabahı ziyaret eden Lam'in başörtüsü taktığı ve yanındaki bir heyetle birlikte caminin imamı ve diğer yöneticilerden özür dilediği ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle