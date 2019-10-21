Hong Kong lideri Lam, polisin protestolar sırasında camiye boyalı su sıkması sonrası özür diledi
Hong Kong Özerk Yönetimi lideri Carrie Lam, son yaşanan protestolarda polisin şehirde bulunan bir camiye ve cami içerisindeki cemaate tazyikli su sıkması sebebiyle Müslümanlardan özür diledi.
21.10.2019 13:15
Hong Kong Özerk Yönetimi lideri Carrie Lam, son yaşanan protestolarda polisin şehirde bulunan bir camiye ve cami içerisindeki cemaate tazyikli su sıkması sebebiyle Müslümanlardan özür diledi.
Kaynak: Euronews.com