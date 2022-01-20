Hong Kong, Kovid-19 vakaları nedeniyle ortaokullarda yüz yüze eğitime ara verdi - Haberler
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Hong Kong, Kovid-19 vakaları nedeniyle ortaokullarda yüz yüze eğitime ara verdi

Hong Kong, Kovid-19 vakaları nedeniyle ortaokullarda yüz yüze eğitime ara verdi
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde yerel kaynaklı Kovid-19 vakalarının öğrenciler arasında yayılması nedeniyle orta dereceli okullarda da yüz yüze eğitimi durdurdu.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde yerel kaynaklı Kovid-19 vakalarının öğrenciler arasında yayılması nedeniyle orta dereceli okullarda da yüz yüze eğitimi durdurdu.

Eğitim Bürosu, 24 Ocak'tan itibaren en az 7 Şubat'a kadar derslerini çevrim içi sürdürecek. Yalnızca yıl sonunda ortaokul sonu sınavlarına hazırlanacak son sınıf öğrencileri için yarım gün değerlendirme dersleri yapılabilecek.

Kentte daha önce bu ayın başında ana sınıfları ve ilkokullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti.

Hong Kong'daki en az 8 orta dereceli okulda Kovid-19 vakaları görüldüğü bildirildi.

Kentte yıl başından bu yana Delta ve Omicron varyantını taşıyan vakaların artması endişe yaratıyor.

Bugüne dek 13 bin 82 vakanın görüldüğü 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da virüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 474 kişi iyileşti, halen 395 hastanın tedavisi sürüyor.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Ocak, Güncel, Haber

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