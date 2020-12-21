Hong Kong, Kovid-19'un daha bulaşıcı türünün ortaya çıktığı İngiltere ile havayolu ulaşımını askıya aldı
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Hong Kong, Kovid-19'un daha bulaşıcı türünün ortaya çıktığı İngiltere ile havayolu ulaşımını askıya aldı

21.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:08
Hong Kong, Kovid-19'un daha bulaşıcı türünün ortaya çıktığı İngiltere ile havayolu ulaşımını askıya aldı

Hong Kong, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile havayolu ulaşımını askıya aldığını duyurdu.

Hong Kong, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile havayolu ulaşımını askıya aldığını duyurdu.

Hong Kong Sağlık Bakanı Profesör Sophia Chan Siu-Chee yaptığı açıklamada, daha önce Hong Kong'ta bu kadar sıkı önlemler alınmadığını, ancak İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış virüs türünün tehdit oluşturabileceğini bildirdi.

Chan, yeni türün kaynağından yayılmasının engellemesi gerektiğine işaret ederek "Hong Kong için en ciddi ve kritik an." ifadelerini kullandı.

South China Morning Post'un haberinde de Hong Konglu yetkililerin, İngiltere'den gelmiş yolcuların karantina süresini bir hafta daha uzatma kararı yer aldı.

İtalya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Almanya ve Türkiye gibi diğer ülkeler de İngiltere ile hava ve demir yolu ulaşımlarını geçici süre askıya alacağını duyurmuştu.

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türü keşfedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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