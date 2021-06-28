Hong Kong, Kovid-19 önlemleri kapsamında İngiltere'den tüm uçuşları yasaklıyor
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Hong Kong, Kovid-19 önlemleri kapsamında İngiltere'den tüm uçuşları yasaklıyor

Hong Kong, Kovid-19 önlemleri kapsamında İngiltere'den tüm uçuşları yasaklıyor
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz itibarıyla İngiltere'den yolcu uçuşlarını yasaklama kararı aldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz itibarıyla İngiltere'den yolcu uçuşlarını yasaklama kararı aldı.

The Strait Times'ın haberine göre, dünyanın birçok ülkesinden seyahat edenlere yönelik tedbirleri gevşeten Hong Kong, "aşırı yüksek riskli" ülke olarak kategorize ettiği İngiltere'den gelecek tüm uçuşları yasaklıyor.

Hükümet yaptığı açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla İngiltere'den gelen tüm yolcu uçuşlarının iptal edildiğini bildirildi.

Kararın, İngiltere'deki son salgın durumu, yayılım gösteren delta varyantı ve İngiltere'den gelen bazı yolcularda L452R varyantının görülmeye başlanması üzerine alındığı belirtildi.

Hong Kong yönetimi, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Nepal, Pakistan, Filipinler ve Güney Afrika gibi ülkeleri de "aşırı yüksek riskli" kategorisinde değerlendiriyor.

Hong Kong, Aralık 2020'den Mayıs 2021'e kadar İngiltere'yi "aşırı yüksek riskli" ülke kategorisinde değerlendirmiş ancak salgının hafiflemesi nedeniyle "yüksek riskli" kategorisine düşürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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