Hong Kong, Kovid-19 aşılamasına başladı
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Hong Kong, Kovid-19 aşılamasına başladı

22.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:29
Hong Kong, Kovid-19 aşılamasına başladı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama kampanyası başladı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama kampanyası başladı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam ve Bölge Sağlık Bakanı Sophia Chan ilk aşı yaptıranlar oldu.

Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısından 12 milyon dozluk ilk teslimat geçen hafta kente ulaşmıştı.

Aşılama programında yaşlılara, sağlık çalışanlarına, bakımevi ve hava yolu personeli ile sınır aşırı nakliyat yapan şoförlere öncelik tanınacak.

Kent yönetimi, Sinovac aşısı ile Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile ilaç firması Pzfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay vermişti. Daha önce sipariş verilen Oxford-AstraZenaca aşısı ise hala onay için değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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