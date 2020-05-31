Hong Kong hükümetinden ABD yönetiminin "Ulusal Güvenlik Yasası açıklamalarına" tepki
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Hong Kong hükümetinden ABD yönetiminin "Ulusal Güvenlik Yasası açıklamalarına" tepki

Hong Kong hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Ulusal Halk Kongresi'nde (Ulusal Meclis) kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile ilgili açıklamasına tepki göstererek, Hong Kong'un Çin'in vazgeçilmez bir parçası olduğunu bildirdi.

Hong Kong hükümetinden ABD yönetiminin
31.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:39

Hong Kong hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Ulusal Halk Kongresi'nde (Ulusal Meclis) kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile ilgili açıklamasına tepki göstererek, Hong Kong'un Çin'in vazgeçilmez bir parçası olduğunu bildirdi.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümeti sözcülüğünden yapılan açıklamada, ABD yönetiminin, Çin'in Hong Kong'a karşı görevi ile "meşru haklarını şeytanlaştırmayı ve lekelemeyi" sürdürmesinden "derin üzüntü" duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hong Kong, Çin'in vazgeçilmez bir parçasıdır. Çin'in kendi bölgesini, ayrılıkçılardan, terörden ve anarşiden koruma hakkı olmadığına yönelik herhangi bir önerme, dikkatlice incelenmemiştir, çifte standartları ve iki yüzlülüğü çağrıştırır." yorumu yapıldı.

Ulusal Güvenlik Yasası'nın, Hong Kong toplumunu "istikrara kavuşturmayı" amaçladığı vurgulanarak, "Hong Kong halkının özgürlüklerini baltaladığı eleştirisinin safsata" olduğu belirtilen açıklamada, "ABD dahil her ülkenin ulusal güvenliğini korumak için yasal mevzuatı var." denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Ulusal Halk Kongresi'nde (Ulusal Meclis) kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile Pekin yönetiminin Hong Kong'un 1984'te imzalanan Sino-İngiliz Ortak Deklarasyonu ile edindiği idari özerkliği ve özgürlüklerine zarar veren eylemlere kalkıştığı yorumunu yapmıştı.

Trump, "Çin'in son adımları göstermiştir ki Hong Kong artık yeterince otonom bir bölge değildir. Çin, 'iki sistem, tek ülke' formülünü, 'tek ülke tek sistem' olarak değiştirdi. Bu nedenle de yönetimime Hong Kong'a verilen politika ayrıcalıklarını kaldırılması talimatı veriyorum." diye konuşmuştu.

Donald Trump ayrıca, "ABD, Hong Kong'un otonomisine zarar veren Çin ve Hong Konglu yetkililere de yaptırım için gerekli adımları atacak." demişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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