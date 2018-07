- Hong Kong Ejderhalı Tekne Festivali, New York'ta başladı

NEW YORK - ABD'nin New York eyaletinde yetkililer, sponsorlar ve sporcular eşliğinde 28. Hong Kong Ejderhalı Tekne Festivali başladı.

Hong Kong Ejderhalı Tekne Festivali'nin 28.'si ABD'nin New York eyaletinde başladı. Festival sahipleri ve davetliler Central Park Gölü kayıkhanesinin yanındaki Bethesda Çeşmesi yakınında bulunan teknelerindeki ejderhaların gözlerine onları uyandırmak için kırmızı noktalar koydu. Festivalde davetliler için bir tekne sergilenirken, bir başka tekne ise onları gezdirmek amacıyla bekletiliyor. Festivali gezen davetliler tekne gezilerine katılırken, düzenlenen gösterileri izliyor.

Festival, Queens ilçesindeki Corona Park'ta bulunan Meadow Gölü'nde 11 ve 12 Ağustos'ta yarışan bu yılki ejderha bot yarışlarında yarışan 200'den fazla takımın antrenman döneminin başlangıcına da işaret ediyor.

Organizatörlere göre, New York'taki yıllık Hong Kong Ejderhalı Tekne Festivali, çok kültürlü festival olması açısından New York'ta ve ABD'deki en büyük festival olma özelliğini taşıyor.