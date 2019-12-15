Hong Kong'de hükümet karşıtları ve yanlıları yine sokağa çıktı
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Hong Kong'de hükümet karşıtları ve yanlıları yine sokağa çıktı

Hong Kong lideri Carrie Lam ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in buluşması önceki Hong Kong'lu protestocular küçük gruplar halinde dağıldıklar alışveriş merkezlerinde polisle çatıştı

15.12.2019 18:47 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:47
Hong Kong'de hükümet karşıtları ve yanlıları yine sokağa çıktı

lideri Carrie Lam ve Çin Devlet Başkanı 'in buluşması önceki Hong Kong'lu protestocular küçük gruplar halinde dağıldıkları alışveriş merkezlerinde polisle çatıştı.


Alışverişlerin zirve yaptığı Noel sezonu öncesi siyah kıyafetler içerisinde maskeli göstericiler alışveriş merkezlerinde yürüyüş yaparak "Özgürlük için mücadele et" ve "adaleti geri verin" sloganları attı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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