Hong Kong'daki sessiz protestoda 53 kişi gözaltına alındı
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Hong Kong'daki sessiz protestoda 53 kişi gözaltına alındı

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'na tepki olarak yapılan sessiz protesto yürüyüşünde 53 kişi gözaltına alındı.

Hong Kong'daki sessiz protestoda 53 kişi gözaltına alındı
28.06.2020 21:40 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:14

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'na tepki olarak yapılan sessiz protesto yürüyüşünde 53 kişi gözaltına alındı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Ulusal Güvenlik Yasası'na karşı öfke dinmiyor. Hong Kong'da yüzlerce kişi, Ulusal Güvenlik Yasası'nı protesto için bugün bir araya geldi. Göstericiler, polis eşliğinde slogan atmadan sessiz bir şekilde Mong Kok bölgesine yürüdü. Mong Kok bölgesine gelindiği sırada bazı göstericilerin slogan atarak, polise bağırması ile olaylar çıktı. Polis, kalabalığı bastırmak için biber gazı kullanırken, 53 kişiyi gözaltına aldı. Polis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gözaltına alınan göstericilerin yasa dışı toplantı ile suçlandığını, bazı göstericilerin bölgedeki yolları kapatmaya çalıştığını ifade etti.

Göstericilerden 44 yaşındaki Roy Chan, "Hükümet bizleri susturmak ve ülkeden kovmak istiyor. Hong Kong halkını özgürlüğünden mahrum eden tüm kişilere ve kurumlara karşı ayağa kalkmalı ve savaşmalıyız" dedi.

Ulusal Güvenlik Yasası'nın Haziran ayı bitmeden kabul edilmesi bekleniyor. Ancak tasarı henüz kamuoyuna açıklanmadı. - HONG KONG

Kaynak: İHA

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