Hong Kong'daki protestolarda gözaltına alınanların üçte biri çocuk

11.10.2019 11:42

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde dört aydır devam eden protestolarda gözaltına alınan iki binden fazla kişinin en az üçte birinin çocuk olduğu bildirildi.

Hong Kong Özel İdari Bölge Genel Sekreteri Matthew Cheung Kin-chung, düzenlediği basın toplantısında, haziran ayından bu yana süren protestolarda bugüne kadar 2 bin 379 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınanlardan 750'sinin 18 yaş altında, bunlardan da 104'ünün 16 yaşından küçük olduğunu belirten Cheung, bunun "şok edici ve üzücü bir gelişme" olduğunu kaydetti.

Cheung, aileler ve öğretmenlerden gençlere "yasa dışı ve şiddet içeren eylemlerden" uzak durmaları, yaralanmaktan ve geleceklerini karartacak "gözaltına alınmaktan" kaçınmaları yönünde nasihat vermelerini istedi.

Baş Yönetici Carrie Lam, salı günü yaptığı açıklamada, eylül ayında okulun başlamasından sonra gözaltına alınanların neredeyse yüzde 40'ının 18 yaş altında, geçen hafta pazar günü gözaltına alınanların 10'da birinin de 15 yaşından küçük olduğunu ifade etmişti.

Çin Ulusal Günü olan 1 Ekim'deki protestolarda 18 yaşındaki lise öğrencisi ile maske yasağının gelmesinin ardından düzenlenen protestolarda 14 yaşındaki çocuk polis kurşunuyla vurularak yaralanmıştı.

Çin'den Tayland'a Hong Kong tepkisi

Çin'in Bangkok Büyükelçiliği, Taylandlı bir politikacının Hong Kong'daki protestoları organize eden grupların liderlerinden Joshua Wong ile iletişime geçmesini kınadı.

Elçilikten yapılan açıklamada, Taylandlı politikacının yanlış tutum sergilediği ve sorumsuzca davrandığı öne sürülerek, Çin ile Tayland arasındaki ilişki için neyin yararlı olduğunu göz önünde bulundurmasının ve bundan sonra daha dikkatli hareket etmesinin ümit edildiği bildirildi.

Hong Kong'daki protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak haziran ayında başlayan protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA