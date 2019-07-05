Hong Kong'daki protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Barolar Birliği, yönetime, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı yapılan protestoları araştırmak için bağımsız soruşturma başlatma çağrısında bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, Barolar Birliğinden yapılan açıklamada, yönetimin "artık genel olarak toplumla açıkça iletişim kurmasının zamanının geldiği" belirtildi.

Açıklamada, birliğin, Hong Kong yönetimini, "toplumun son haftalarda dile getirdiği taleplerine içtenlikle yanıt vermeye çağırdığı" kaydedildi.

Hong Kong'da 12 Haziran'da düzenlenen protestolarda yaşanan olaylarla ilgili bağımsız soruşturma başlatılması çağrısında bulunulan açıklamada, aynı zamanda, bir grup protestocunun Yasama Meclisini bastığı pazartesi günkü olaylar sırasında polisin neden binayı göstericilerden koruyamadığı gibi konuların soruşturulması talep edildi.

Açıklamada, "Toplumun, neler olduğu gerçeğini bulmak ve kanunları çiğneyen kişileri ya da bu mühim olaylar sırasında görevlerinde başarısız olanları sorumlu tutmak artık yargı tecrübesi olan biri başkanlığında güvenilir bir komisyona ihtiyacı var." ifadesine yer verildi.

Hong Kong'da protestolar

Parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocular, pazartesi Hong Kong'un "özel yönetim bölgesi" olarak Çin'e katılışının 22. yıl dönümü törenlerinin yapılacağı alana doğru yürüyüşe geçmişti.

Barikatlarla kapatılan tören alanına girmeye çalışan göstericilere polis göz yaşartıcı spreyle müdahale ederken, göstericiler polise yumurta ve portakal atmıştı.

Buna karşın Hong Konglu siyasetçi ve yöneticiler, Çin Devleti temsilcileri ve özel konukların katıldığı ve yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleşen tören, tören alanı yerine kongre merkezine alınmıştı.

Diğer yandan, Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocu, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmiş, binada maddi zarara sebep olmuştu. Eylemciler ayrıca Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyamıştı.

Protestolarla ilgili 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Hong Kong'da 12 Haziran'da düzenlenen geniş katılımlı protesto sırasında da en az 79 kişi yaralanmıştı.

Protestolar sırasında 11 kişinin gözaltına alındığını bildiren yetkililer, yaralanan 79 kişiden 22'sinin polis memuru olduğunu kaydetmişti.

Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının, toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Kaynak: AA