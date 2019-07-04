Hong Kong'daki protestolar

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, pazartesi günü Hong Kong'un Çin'e katılışının 22'nci yıl dönümünde düzenlenen protestolarla ilgili 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis, yaptığı açıklamada, hafta başında Hong Kong yönetiminin Çin'e devredilişinin 22'nci yıl dönümünde düzenlenen protestoların ardından, aralarında Yasama Meclisini basmakla suçlanan bir kişinin de olduğu 13 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Mong Kok'ta gözaltına alınan bir kişinin polise saldırmak, suç teşkil eden tahribata yol açmak, halka açık yerlerde hatalı davranışta bulunmak ve Yasama Meclisi Kompleksi'ne zorla girmekle suçlandığını ifade eden polis, pazartesi günü düzenlenen başka bir protestoyla ilgili gözaltına alınan 11 erkek ve 1 kadına da suç aletleri bulundurmak, yasa dışı toplanmak, polise saldırmak, polise mukavemet etmek ve kimlik belgesi bulundurmamak gibi suçlamalar yöneltildiğini kaydetti.

Polisten yapılan açıklamada, bahsi geçen suç aletlerine ya da diğer ayrıntılara ilişkin bilgi verilmedi.

Siber Güvenlik Başkomiseri Mohammed Swalikh, dün, bölgede devam eden, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı yapılan gösteriler sırasında polislere ait özel verileri internette paylaşan 2'si kadın 8 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocular, pazartesi günü, Hong Kong'un "özel yönetim bölgesi" olarak Çin'e katılışının 22. yıl dönümü törenlerinin yapılacağı alana doğru yürüyüşe geçmişti.

Barikatlarla kapatılan tören alanına girmeye çalışan göstericilere polis göz yaşartıcı spreyle müdahale ederken, göstericiler polise yumurta ve portakal fırlatmıştı.

Buna karşın Hong Konglu siyasetçi ve yöneticiler, Çin Devleti temsilcileri ve özel konukların katıldığı ve yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleşen tören, tören alanı yerine kongre merkezine alınmıştı.

Diğer yandan, Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocu, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmiş, binada maddi zarara sebep olmuştu. Eylemciler ayrıca Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyamıştı.

Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının, toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Kaynak: AA