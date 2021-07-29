Hong Kong'daki protesto gösterilerinde suçlu bulunan ilk kişinin daha az ceza alması talep edildi
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Hong Kong'daki protesto gösterilerinde suçlu bulunan ilk kişinin daha az ceza alması talep edildi

Hong Kong'daki protesto gösterilerinde suçlu bulunan ilk kişinin daha az ceza alması talep edildi
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

HONG Hong Kong'da geçen yıl yürürlüğe giren tartışmalı güvenlik yasası kapsamında yargılanarak suçlu bulunan Tong Ying-kit'in avukatı, müvekkili için ömür boyu hapis cezası yerine 10 yıldan fazla olmamak şartıyla hapis cezası talebinde bulundu.

HONG Hong Kong'da geçen yıl yürürlüğe giren tartışmalı güvenlik yasası kapsamında yargılanarak suçlu bulunan Tong Ying-kit'in avukatı, müvekkili için ömür boyu hapis cezası yerine 10 yıldan fazla olmamak şartıyla hapis cezası talebinde bulundu.

Tong Ying-kit (24), 1 Temmuz 2020'de "Hong Kong'u özgürleştirin, zamanımızın devrimi" yazılı bayrak taşımak ve motosikletini, bir grup polisin üzerine sürmekle suçlanmıştı.

Yüksek Mahkeme, yasa kapsamında yargılanan ilk kişi olan Tong'u terörizm ve ayrılıkçılıktan suçlu bulmuştu.

Duruşmada konuşan Tong'un avukatı Clive Grossman, mahkemenin saldırıyı kasıtlı bulmadığını ve olayda kimsenin yaralanmadığını hatırlatarak müvekkili için mahkemeden en fazla 10 yıl hapis cezası talebinde bulundu.

Hong Kong Yüksek Mahkemesi, Tong'un cezasının cuma günü açıklanacağını duyurdu.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitlelerce sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbette kadar hapis cezası verilebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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