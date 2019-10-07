Hong Kong'daki gösterilerde bir gazeteciye molotof kokteyli isabet etti

Hong Kong'daki gösterilerde bir gazeteciye molotof kokteyli isabet etti

Hong Kong'da 4 ayı aşkın süredir devam eden gösteriler giderek şiddetlenirken, pazar günü yapılan son eylemlerde bir gazeteciye isabet eden molotof kokteyli bir anda panik yaşanmasına neden oldu.

07.10.2019 17:31

Hong Kong'da 4 ayı aşkın süredir devam eden gösteriler giderek şiddetlenirken, pazar günü yapılan son eylemlerde bir gazeteciye isabet eden molotof kokteyli bir anda panik yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: Euronews.com

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