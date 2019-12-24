Hong Kong'daki bir alışveriş merkezinde Noel şarkısı söyleyen protestocularla polis çatıştı
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Hong Kong'daki bir alışveriş merkezinde Noel şarkısı söyleyen protestocularla polis çatıştı

Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestolar Noel tatilinde de sürdü. Protestocularla polis bir alışveriş merkezinde çatıştı.

24.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:09
Hong Kong'daki bir alışveriş merkezinde Noel şarkısı söyleyen protestocularla polis çatıştı

'un Tsim Sha Tsui bölgesindeki bir alışveriş merkezine giren demokrasi yanlısı protestoculara çevik kuvvet ve sivil müdahale etti.


Noel alışverişinin en yoğun olduğu zamanda meydana gelen arbede Hong Kong Özerk Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezinde yaşandı. Harbour City Alışveriş Merkezi'nde Noel şarkısı söyleyerek protesto eylemi yapan göstericilere polis müdahale etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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