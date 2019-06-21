Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran düzenlemeye karşı çıkanların protestosu sürüyor
Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye karşı çıkan binlerce gösterici sabah saatlerinden itibaren kamu binaları ve emniyet binalarının etrafını kuşattı.
Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye karşı çıkan binlerce gösterici, sabah saatlerinden itibaren kamu binaları ve emniyet binalarının etrafını kuşattı.
Yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yetersiz bulan ve tamamen iptali dahil ilave 4 talepte daha bulunan protestocular, kamu binalarının önünde oturma eylemleri düzenliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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17:22 Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran düzenlemeye karşı çıkanların protestosu sürüyor