Hong Kong'da yerel seçimlere rekor düzeyde katılım
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Hong Kong'da yerel seçimlere rekor düzeyde katılım

Hong Kong'da seçmenler, aylardır devam eden hükümet karşıtı protestoların gölgesinde yerel seçimler için pazar günü oy kullanmak için sandık başına gitti.

24.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:39
Hong Kong'da yerel seçimlere rekor düzeyde katılım

'da seçmenler, aylardır devam eden karşıtı protestoların gölgesinde yerel seçimler için pazar günü oy kullanmak için sandık başına gitti.


Yerel seçim sonucu, Çin'in desteklediği yerel yönetim lideri Carrie Lam'ın popülaritesinin ölçülmesi açısından bir sınav niteliği taşıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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