Hong Kong'da yeni güvenlik yasasının ardından Ulusal Güvenliği Koruma Komisyonu kuruluyor
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Hong Kong'da yeni güvenlik yasasının ardından Ulusal Güvenliği Koruma Komisyonu kuruluyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'nın bölgede yürürlüğe girmesini takiben Ulusal Güvenliği Koruma Komisyonu'nun kurulduğunu açıkladı.

Hong Kong'da yeni güvenlik yasasının ardından Ulusal Güvenliği Koruma Komisyonu kuruluyor
03.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:01

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'nın bölgede yürürlüğe girmesini takiben Ulusal Güvenliği Koruma Komisyonu'nun kurulduğunu açıkladı.

Hong Kong basınındaki haberlere göre Baş Yönetici Lam, komisyonun kentteki hiçbir kurum veya kuruluşun denetimi altında olmayacağını bildirdi.

Başkanlığını Lam'ın yürüteceği komisyonda kentteki "mini kabine"den Baş İdari Sekreter, Finans Sekreteri, Adalet Sekreteri, Güvenlik Sekreteri ile Hong Kong Polis Gücünün Ulusal Güvenlik Şefi, Polis Komiseri, Gümrük ve Göç departmanlarının direktörleri yer alıyor.

Çin hükümeti, iki üst düzey yetkiliyi komisyona atadı.

Bölgedeki merkezi hükümete bağlı İrtibat Ofisi Direktörü Luo Huining komisyona ulusal güvenlik danışmanı olarak, Çin Komünist Partisinin Guangdong Parti Komitesi Genel Sekreteri Cıng Yenşiong ise komisyon içinde alt birim olarak kurulacak Ulusal Güvenlik Bürosu'na direktör olarak atandı.

Cıng, Guangdong eyaletine bağlı Vukan kasabasında hükümet ile halk arasında arazilere devlet tarafından el konulması meselesi nedeniyle çıkan protestolarda sert tutumuyla öne çıkmıştı.

Güvenlik yasası sonrası önemli bir aktivist kentten ayrıldı

Kentteki muhalif grupların önemli isimleri arasında yer alan eski siyasetçi Nathan Law, kentten ayrıldığını açıkladı. Law, nerede olduğunu ve nereye gideceğini paylaşmadı.

Muhalif grupların önemli isimleri Joshua Wong, Nathan Law, Jeffrey Ngo ve Agnes Chow, yeni güvenlik yasasının yürürlüğe girmesinden hemen önce üyesi bulunduğu önemli muhalif grup Demosisto'dan ayrıldığını açıklamıştı.

Söz konusu kişiler, bölgede 2014'teki Şemsiye Devrimi protestoları ile geçen yıl aylarca süren suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı yürütülen protestolarda muhalif grupların öne çıkan liderleri olarak yer almıştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında yerel saatle 23.00'te Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak geçen yıl haziran başında suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Hong Kong'un Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" açıklamıştı.

Yasa ile Çin medyası tarafından Hong Kong'un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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