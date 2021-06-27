Hong Kong'da yayın yapan Apple Daily gazetesinin kapatılması protesto edildi
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Hong Kong'da yayın yapan Apple Daily gazetesinin kapatılması protesto edildi

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Hong Kong'da yayımlanan muhalif Apple Daily gazetesinin kapatılması İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

Hong Kong'da yayımlanan muhalif Apple Daily gazetesinin kapatılması İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

Londra'nın Piccadilly Circus Meydanı'nda toplanan göstericiler, gazetenin kapatılması kararına tepki gösterdi.

Apple Daily gazetesinin yanı sıra "Hong Konglular Çin'in kölesi değil" ve "Çin, Hong Kong değil" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Muhabirleri serbest bırakın", "Apple Daily'i destekleyin" sloganları attı, dünya kamuoyundan yaşananlara tepki göstermelerini istedi.

AA muhabirine konuşan bir gösterici, Apple Daily'nin Hong Kong'da doğruları yazan tek gazete olduğunu belirterek, "Hükümet halkın taleplerini dinlemedi. Arkadaşlarım ve akrabalarım hala Hong Kong'da yaşıyor. Seslerini çıkarma özgürlükleri yok. Londra'da yaşayanlar olarak bizlerin dünyaya Hong Kong'da neler olduğunu anlatma sorumluluğumuz var. Hong Kongluların konuşma özgürlükleri yok ancak hala mücadele ediyorlar." dedi.

Başka bir gösterici ise "Dünyanın, özgürlüğün savunmaya değer olduğunu ve eskiden özgür olan Hong Kong'da özgürlüğün tehlikede olduğunu bilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Diğer bir gösterici de dünya kamuoyundan Hong Kongluları desteklemelerini isteyerek, çünkü Hong Kong'da artık ifade özgürlüğünün kalmadığını kaydetti.

Apple Daily gazetesinin editörü ve 4 yöneticisi gözaltına alınmıştı

Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında, Apple Daily gazetesinin editörü ve 4 yöneticisi, "dış güçlerle gizli anlaşma yapmak" suçlamasıyla 17 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Gazete ile bağlantılı 3 şirketin 2,3 milyon dolar değerindeki mal varlığı dondurulmuş, gazetenin de 23 Haziran'da yayın hayatına son verilmişti.

Gözaltına alınan gazete yetkililerinin kefaletle serbest bırakılma talebi, 19 Haziran'da çıktıkları mahkemede reddedilmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Hong Kong'da yayın yapan Apple Daily gazetesinin kapatılması protesto edildi
Hong Kong'da yayın yapan Apple Daily gazetesinin kapatılması protesto edildi
Hong Kong'da yayın yapan Apple Daily gazetesinin kapatılması protesto edildi
Hong Kong'da yayın yapan Apple Daily gazetesinin kapatılması protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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