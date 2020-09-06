Hong Kong'da Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesi protesto edildi
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Hong Kong'da Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesi protesto edildi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin ertelenmesini protesto eden 289 gösterici gözaltına alındı.

Hong Kong'da Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesi protesto edildi
06.09.2020 20:25 | Son Güncelleme: 06.09.2020 20:28

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin ertelenmesini protesto eden 289 gösterici gözaltına alındı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong'da binlerce kişi eylülde yapılması planlanan Yasama Meclisi seçimlerinin 1 yıl ertelenmesini protesto etti.

Hong Kong polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çoğu yasa dışı toplanma suçlamasıyla 289 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Protestolar sırasında önde gelen aktivistlerden Tam Tak-chi de gözaltına alındı.

Polis, Kowloon bölgesinde göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle 1 yıl ertelendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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