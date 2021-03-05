Hong Kong'da yargılanan demokrasi yanlısı 47 aktivistten 4'ü kefaletle serbest bırakıldı

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ulusal güvenlik kanununu ihlal etmek ve hükümeti yıkmaya çalışmak suçlamasıyla yargılanan demokrasi yanlısı 47 aktivistten 4'ü, kefaletle serbest bırakıldı.

Savcılık makamı, kefaletle serbest bırakılan 15 kişiye yaptığı itirazlardan 4'ünü geri çekti.

Söz konusu kişilerden 11'i hakkındaki son kararın yarın verilmesi beklenirken, aktivistlerden Clarisse Yeung, Lawrence Lau, Hendrick Lui ve Mike Lam kefaletle serbest kaldı.

Aktivistlerin kefalet koşulları arasında seyahat belgelerini teslim etmek ve sokağa çıkma yasağına uymak yer alıyor. Ayrıca bu kişilerin, yabancı yetkililerle temas kurmalarına veya seçimlere katılmalarına izin verilmiyor.

Davanın sonraki duruşmasının 31 Mayıs'ta görüleceği bildirildi.

Hong Kong Emniyet Biriminden 28 Şubat'ta yapılan açıklamada, 47 kişinin "hükümeti devirmeye yönelik plan yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilmişti.

Hafta başından bu yana görülen duruşmalarda mahkeme dün, aktivistler hakkındaki kararını açıklarken 47 kişiden 32'sinin tutukluluğunun devamına hükmetmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın