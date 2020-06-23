Hong Kong'da yargı bağımsızlığı tartışmaları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hong Kong'da yargı bağımsızlığı tartışmaları

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, "ulusal güvenlik yasasıyla ilgili vakalara bakacak hakimlerin Baş Yönetici tarafından seçilmesinin yargının bağımsızlığına zarar vereceği" yönündeki iddialarına ilişkin "hakimlerin rastgele seçilmeyeceğini" söyledi.

Hong Kong'da yargı bağımsızlığı tartışmaları
23.06.2020 19:09 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:13

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, "ulusal güvenlik yasasıyla ilgili vakalara bakacak hakimlerin Baş Yönetici tarafından seçilmesinin yargının bağımsızlığına zarar vereceği" yönündeki iddialarına ilişkin "hakimlerin rastgele seçilmeyeceğini" söyledi.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Lam, eski Adalet Sekreteri Andrew Li Kwok-nang'ın ilgili vakalara bakacak hakimlerin Baş Yönetici tarafından seçilmesinin "yargının bağımsızlığı için zararlı olacağı" iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baş Yönetici Lam, ulusal güvenlik yasasıyla ilgili duruşmalara bakacak hakimlerin listesini oluştururken hakimleri kentte Hukuk Görevlileri Tavsiye Komisyonunun tavsiyesiyle seçeceklerini belirtti.

Ulusal güvenlik yasasıyla ilgili duruşmalara bakacak hakimlerin rastgele seçilmediğini aktaran Lam, hakim seçiminde kentin Adalet Sekreteri'ne danışacağını, kendisinin görevinin sadece hakimleri seçmek olduğunu ve bu hakimlerin hangi davalara bakacağına hukuki mekanizmaların karar vereceğini aktardı. Lam, hakim seçiminde yabancı hakimlerin görev alamayacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak ulusal güvenlik vakalarına sadece Çinli hakimlerin bakacağı yönündeki söylentilerin gerçekçi olmadığını kaydetti.

Baş Yönetici, diğer yandan ulusal güvenlik vakalarındaki şüphelilerin özel gözaltı merkezlerinde 48 saatten fazla kalabileceğine yönelik iddialara ise yasanın tam metnini görmediğini savunarak cevaplamadı.

Hong Kong'un İngiltere'den Çin'e devri sonrasında görev alan ilk Adalet Sekreteri Li, yargı sisteminin, yönetici makamların müdahalesi olmadan ulusal güvenlik vakalarına bakacak hakimlerin kim olacağına karar vermesi gerektiğini savunmuş, Baş Yönetici'ye hakim seçimi gibi bir güç verilmesinin yargının bağımsızlığı için zararlı olacağını söylemişti.

Çin'in en üst düzey yasama mekanizması Ulusal Halk Kongresi'nde, geçen hafta perşembe ve cumartesi günleri arasında ele alınan ulusal güvenlik yasasının detaylarının bir kısmı paylaşılmıştı.

Yasaya göre yerel hükümet, merkezi hükümete karşı sorumlu olacak ve Çin hükümeti tarafından yönetilecek bir ulusal güvenlik komisyonu kuracak. "Özel durumlar" dışında kanunu ilgilendiren diğer suç vakalarına Hong Kong mahkemeleri bakacak.

Bölgede Hong Kong'un sahip olduğu yüksek otonomiyi kaybetmesine neden olacağı gerekçesiyle eleştirilen yasa, Çin merkezi hükümetini yıkmaya teşebbüs, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını şart koşuyor.

Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkelerin karşı çıktığı yeni yasa, Çin medyası tarafından Hong Kong'un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açıyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, ilgili yasanın "çok küçük bir grubu cezalandıracağını" açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti Haber
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü
İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada
ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın
ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara...
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Berat Albayrak Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Yöş Hülya Avşar Demet Akalın Safiye Soyman
Spor Okan Buruk Fatih Terim Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Sel Bursa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Hong Kong'da yargı bağımsızlığı tartışmaları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 19:56:38. #1.15#
title