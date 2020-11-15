Hong Kong'da yangın: 7 ölü, 10 yaralı
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Hong Kong'da yangın: 7 ölü, 10 yaralı

15.11.2020 21:17 | Son Güncelleme: 15.11.2020 21:20
Hong Kong'da yangın: 7 ölü, 10 yaralı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Xinhua'daki habere göre, polis yetkilileri, Hong Kong'un Canton Caddesi'nde akşam saatlerinde bir apartmanda yangın çıktığını bildirdi.

Yetkililer, yangında 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını kaydetti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, yaptığı açıklamada, olaydan duyduğunu üzüntüyü dile getirerek yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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