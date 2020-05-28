Hong Kong'da ulusal marş yasası görüşülmeye devam edilecek
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Hong Kong'da ulusal marş yasası görüşülmeye devam edilecek

Hong Kong Yasama Konseyi'nin Çin'in tartışmalı ulusal marş yasasını görüşmeye devam edeceği bildirildi.

Hong Kong'da ulusal marş yasası görüşülmeye devam edilecek
28.05.2020 20:15 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:23

Hong Kong Yasama Konseyi'nin Çin'in tartışmalı ulusal marş yasasını görüşmeye devam edeceği bildirildi.

Hong Kong'ta yasama konseyi üyeleri Çin'in ulusal marşı olan Gönüllüler Marşı'na yönelik hakaretlerin suç sayılmasının önünü açacak tartışmalı ulusal marş yasası ile ilgili ikinci görüşmeyi bugün tamamladı. Konsey, üçüncü görüşmeyi ise gelecek hafta Çarşamba günü yapacak. Yasama konseyi, yasanın nihai oylamasını ise 4 Haziran tarihinde düzenleneceğini aktardı.

Yasayla ilgili görüşmeler esnasında Demokrat Parti üyesi Ted Hui Chi-fung, içinde çürük bitkilerin bulunduğu bir çuvalı başkanın koltuğuna yakın bir noktaya fırlattı. Ted Hui Chi-fung'a güvenlik görevlileri anında müdahale ederken, toplantıya ara verildi. Hui, yaptığı açıklamada "Çürüyen 'bir ülke iki sistem', hukukun üstünlüğü ve Hong Kong'un değerleri." ifadelerini kullandı.

Öte yandan tartışmalı yasa, Hong Kong'da protestolara neden olmuş, izinsiz gösteri düzenledikleri gerekçesiyle 360 kişi ise tutuklanmıştı. - PEKİN

Kaynak: İHA

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