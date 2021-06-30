Hong Kong'da, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında bir yılda 117 kişi gözaltına alındı
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Hong Kong'da, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında bir yılda 117 kişi gözaltına alındı

Hong Kong'da, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında bir yılda 117 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, bir yıl önce yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında 117 kişi gözaltına alındı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, bir yıl önce yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında 117 kişi gözaltına alındı.

Indian Lekhak sitesinin haberine göre, geçen yıl 30 Haziran'da kabul edilen yasa kapsamında şimdiye kadar 117 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve büyük bölümü politikacı, aktivist, gazeteci ve öğrencilerden oluşan 60'tan fazla kişi hakkında çeşitli suçlardan dava açıldı.

Polisin verdiği bilgiye göre, gözaltına alınanların en küçüğü 15, en büyüğü ise 79 yaşında.

Batılı bazı hükümetler ve insan hakları grupları tarafından eleştirilen söz konusu yasanın muhalefeti bastırmak için kullanıldığı ifade ediliyor.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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