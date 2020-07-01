- Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kabul edildi, sokaklar karıştı - Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kabul edildi, sokaklar karıştı Hong Kong'da tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası'nın kabul edilmesinin ardından Hong Kong'un resmi olarak Çin'e bağlanmasının 23. yıl dönümünde binlerce kişi sokaklara döküldü.

- Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kabul edildi, sokaklar karıştı

HONG KONG - Hong Kong'da tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası'nın kabul edilmesinin ardından Hong Kong'un resmi olarak Çin'e bağlanmasının 23. yıl dönümünde binlerce kişi sokaklara döküldü.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası yürürlüğe girdi. Ülkede devleti yıkmak, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa ile birlikte binlerce kişi Hong Kong'un resmi olarak Çin'e bağlanmasının 23. yıl dönümünde binlerce kişi sokağa döküldü. Causeway Bay ve Wan Chai'da toplanan binlerce kişi, yasa karşıtı sloganlar attı. Polis, Causeway Bay'de toplanan eylemcilere, Ulusal Güvenlik Kanunu'nu ihlal ettikleri uyarısında bulunarak biber gazıyla müdahale etti. Polis 70 eylemciyi de gözaltına aldı.

Bazı bölgelere de olası gösterilere müdahale için yaklaşık 4 bin polis konuşlandırıldı.

Kaynak: İHA