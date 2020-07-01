Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası protestolarında 300'den fazla gözaltı
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Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası protestolarında 300'den fazla gözaltı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde Ulusal Güvenlik Yasası'na karşı yapılan protestolarda 300'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası protestolarında 300'den fazla gözaltı
01.07.2020 19:21 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:24

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde Ulusal Güvenlik Yasası'na karşı yapılan protestolarda 300'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, yasanın Hong Kong'un özerkliğine zarar vereceğini savunan binlerce kişi, Çin Ulusal Halk Kongresinin 30 Haziran'da kabul ettiği yasanın Hong Kong'da yürürlüğe girişinin ilk gününde protestolar düzenledi.

Bölgenin İngiltere'den Çin'e devrinin 23. yıl dönümüne denk gelen protestoların yeni yasaya aykırı olduğu uyarısını yapan polis 300'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetten konuyla ilgili yapılan açıklamada, toplanarak slogan atan grupların yolları barikatlarla kapattığı, yangınlar çıkardığı, kamu mallarına ve dükkanlara zarar verdiği belirtilerek, polisin ölçülü yaklaşımına ve sözlü uyarılarına uymayan kişilere gözaltı uygulandığı ifade edildi.

Açılamada yerel saatle 20.00 itibarıyla 300'den fazla kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 5 erkek ve 5 kadının Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal, diğerlerinin yasa dışı toplantı, kamusal alanda huzuru bozmak, tehlikeli araç kullanmak ve saldırı silahı bulundurmak gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde dün oy birliğiyle kabul edilen yasa Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında yerel saatle 23.00'te Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak geçen yıl haziran başında suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen demokrasi yanlısı protesto hareketini hedef alıyor.

Hong Kong'un Çi yanlısı Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" açıklamıştı.

Yasa ile Çin medyası tarafından Hong Kong'un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Yasa kapsamında Hong Kong'da merkezi hükümete doğrudan bağlı Ulusal Güvenlik Komisyonu kurulması öngörülüyor. Komisyona başkanlık edecek Baş Yöneticisi Lam'e ulusal güvenlik yasasını ilgilendiren vakalara bakacak hakimlerin atanması yetkisini de veriyor.

Bölgenin bağımsız yargı geleneğini tehdit eden yasa, ayrıca bazı davaların Çin anakarasında görülmesinin de önü açıyor.

Çin'in güneyindeki Hong Kong, Çing Hanedanı ile İngilizler arasındaki 1. Afyon Savaşı'nın ardından 1842'de İngiltere sömürgesi olmuştu. 1984'te imzalanan Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu'yla adanın 1997'de Çin'e devredilmesi ve bölgeye yüksek otonomi hakkı tanıyan "bir ülke iki sistem" ilkesinin 2047'ye kadar uygulanması karara bağlanmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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