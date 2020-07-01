Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Kanunu kapsamında ilk gözaltılar yapıldı
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Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Kanunu kapsamında ilk gözaltılar yapıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Batılı ülkeler ve bölgedeki muhalif grupların karşı çıktığı tartışmalı Ulusal Güvenlik Kanunu'nun dün yürürlüğe girmesinin ardından yasa kapsamında ilk gözaltılar yapıldı.

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Kanunu kapsamında ilk gözaltılar yapıldı
01.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:57

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Batılı ülkeler ve bölgedeki muhalif grupların karşı çıktığı tartışmalı Ulusal Güvenlik Kanunu'nun dün yürürlüğe girmesinin ardından yasa kapsamında ilk gözaltılar yapıldı.

South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong'un yönetiminin İngiltere'den Çin'e devredilişinin 23. yılında Hong Kong'da bir grup, protesto gösterileri için sokaklara indi.

Hong Kong'da tartışmalı güvenlik yasasının dün yürürlüğe girmesinin ardından polis, Causeway Bay'de göstericilere, Ulusal Güvenlik Kanunu'nu ihlal ettikleri uyarısında bulunarak biber gazıyla müdahale etti.

Polis, bağımsızlık yanlısı bayrak taşımak, izinsiz toplanmak ve polis memurlarının görevlerini yerine getirmesine engel olmak gerekçeleriyle yeni yasa kapsamında 30'dan fazla göstericiyi gözaltına aldı.

Hong Kong'un Çin'e devredilişinin yıl dönümü nedeniyle yapılabilecek gösterileri önlemek amacıyla şehrin bazı bölgelerine yaklaşık 4 bin polis konuşlandırıldı.

Hong Kong lideri Lam Ulusal Güvenlik Kanunu'nu savundu

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong'un Çin'e devredilişinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada Ulusal Güvenlik Kanunu'nu savundu.

Lam, söz konusu yasanın, şehirdeki bazı radikal gruplarla mücadelede başarısız girişimlerin ardından getirildiğini belirtti.

Yasanın gerekli olduğunu vurgulayan Lam, Hong Kong'un istikrarı için zamanlamasının da doğru olduğu kaydetti.

Yasa dün onaylanmıştı

Çin hükümeti, Hong Kong'da uygulanması planlanan ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası'nı dün onaylamıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresinde (UHK) yapılan oylamada Ulusal Güvenlik Yasası, oy birliğiyle kabul edilmişti.

Çin'in yeni güvenlik yasası

Hong Kong'da geçen yıl 9 Haziran'da bir milyona yakın gösterici sokaklara dökülmüş ve suçluların Çin'e iadesi tasarısını protesto etmişti.

Çoğunlukla barışçıl ortamda geçen gösterilerde, geç saatlerde sokakta kalan protestocular ile polis arasında çatışmalar çıkmıştı. Bölgede aylarca süren protestoların ardından yerel hükümet geçen yıl 23 Ekim'de tasarıyı geri çekmişti.

Diğer yandan Batı'dan ve Hong Kong'daki muhalefetten tepki gören Ulusal Güvenlik Yasası kararı ise Çin Ulusal Halk Kongresi tarafından 28 Mayıs'ta kabul edilmişti.

Yasa, bu adımdan sonra Kongrenin Daimi Komitesi tarafından detaylı şekilde formüle edilerek Hong Kong'un temel yasasına eklenecek. Bu sürecin birkaç ay alacağı tahmin ediliyor.

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" açıklamıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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