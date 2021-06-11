Hong Kong'da "ulusal güvenliği tehlikeye atan" filmlere sansür uygulanacak
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Hong Kong'da "ulusal güvenliği tehlikeye atan" filmlere sansür uygulanacak

Hong Kong'da 'ulusal güvenliği tehlikeye atan' filmlere sansür uygulanacak
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, "ulusal güvenliği tehdit eden" filmlere sansür uygulanacağı belirtildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, "ulusal güvenliği tehdit eden" filmlere sansür uygulanacağı belirtildi.

The Guardian'daki habere göre, Hong Kong'da hükümetten yapılan açıklamada, film sansür yönetmeliğinin "ulusal güvenliği tehlikeye atan suç teşkil edebilecek herhangi bir eylem veya faaliyeti" içerecek şekilde genişletildiği kaydedildi.

Hong Kong'da yetkililerin, genişletilmiş yetkiler kapsamında tüm filmleri ulusal güvenlik ihlalleri açısından inceleyeceği ifade edildi.

Açıklamada sansürün, ulusal güvenliği tehlikeye atan eylem veya faaliyetleri önleme, Hong Kong halkının egemenliği ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü göz önünde bulundurularak uygulanacağı belirtildi.

Hong Kong'un kitlesel demokrasi yanlısı protestolarını konu alan ödüllü bir belgeselin, Pekin yanlısı bir gazetede mart ayında yer alan eleştiri yazısı üzerine, gösterimi yapılmamıştı.

Bu yılın başlarında da bir üniversite, "güvenlik endişesiyle" 2019 protesto gösterilerinin fotoğraflarının yer aldığı, prestijli bir basın fotoğraf sergisini iptal etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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