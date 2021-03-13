Hong Kong'da tutuklu muhaliflerden 3'ü daha kefaletle tahliye edildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ulusal güvenlik yasasını ihlal ve hükümeti yıkma suçlamalarıyla tutuklanan muhaliflerden 3'ü daha kefaletle tahliye edildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ulusal güvenlik yasasını ihlal ve hükümeti yıkma suçlamalarıyla tutuklanan muhaliflerden 3'ü daha kefaletle tahliye edildi.

Hong Kong basınındaki haberlere göre semt meclisi üyelerinden Tat Cheng Tat-hun, Pang Cheuk-kei ve Yiu-lam'ın kefaletle tahliyesine karar verildi.

Tahliye edilen meclis üyeleri kefalet şartlarına göre belirli aralıklarla karakola giderek ifade verecek, tüm seyahat dokümanlarını polise teslim edecek, yabancı yetkililerle temas kurmayacak, seçimlere katılmayacak, ulusal güvenliği tehdit eden herhangi bir faaliyete karışmayacak ve belirli saatler arasında sokağa çıkamayacak.

Hong Kong'da 3 bölgede 18 semt meclisi bulunuyor.

Bu üç kişiyle birlikte kefaletle tahliye edilenlerin sayısı 8'e çıktı.

Mahkeme, 5 Mart'ta tutuklu muhaliflerden Clarisse Yeung, Lawrence Lau, Hendrick Lui ve Mike Lam'ı, 11 Mart'ta da eski Milletvekili Helena Wong'u kefaletle serbest bırakmıştı.

Hong Kong Emniyet Birimi'nden 28 Şubat'ta yapılan açıklamada, 47 kişinin "hükümeti devirmeye yönelik plan yaptıkları" gerekçesiyle tutuklandığı belirtilmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı