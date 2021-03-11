Hong Kong'da tutuklu muhalif eski milletvekili kefaletle tahliye edildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ulusal güvenlik yasasını ihlal ve hükümeti yıkma suçlamalarıyla tutuklanan muhaliflerden eski Milletvekili Helena Wong kefaletle serbest bırakıldı.

Radio Television Hong Kong'un (RTHK) haberine göre, Hong Kong'da Yüksek Mahkeme, eski milletvekili Wong'un kefalet bedelini 200 bin Hong Kong doları (yaklaşık 26 bin dolar) olarak açıkladı.

Wong, kefalet şartlarına göre belirli aralıklarla karakola giderek ifade verecek, tüm seyahat dokümanlarını polise teslim edecek, yabancı yetkililerle temas kurmayacak, seçimlere katılmayacak, ulusal güvenliği tehdit eden herhangi bir faaliyete karışmayacak, belirli saatler arasında sokağa çıkamayacak.

5 Mart'ta 4 muhalif daha serbest bırakılmıştı

Wong ile kefaletle tahliye olanların sayısı 5'e ulaştı. Mahkeme 5 Mart'ta tutuklu muhaliflerden Clarisse Yeung, Lawrence Lau, Hendrick Lui ve Mike Lam'ı kefaletle serbest bırakmıştı.

Hong Kong Emniyet Biriminden 28 Şubat'ta yapılan açıklamada, 47 kişinin "hükümeti devirmeye yönelik plan yaptıkları" gerekçesiyle tutuklandığı belirtilmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı