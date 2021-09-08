Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anmak için etkinlik düzenleyen 4 aktivist gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anmak için etkinlik düzenleyen 4 aktivist gözaltına alındı

Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anmak için etkinlik düzenleyen 4 aktivist gözaltına alındı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde, 1989'da Pekin'de gerçekleşen Tiananmen (Tienanmın) olaylarını anmak için etkinlik düzenleyen aktivistlerin gözaltına alındığı bildirildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde, 1989'da Pekin'de gerçekleşen Tiananmen (Tienanmın) olaylarını anmak için etkinlik düzenleyen aktivistlerin gözaltına alındığı bildirildi.

Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, "Çin Yurtsever Demokratik Hareketlerini Destekleyen Hong Kong İttifakı" üyeleri Çov Hang-tung, Leung Kam-vai, Çan Dor-vai ve Tang Ngok-kuan'ın Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında açılan soruşturma için bilgi vermeyi reddetmeleri nedeniyle gözaltına alındıkları belirtildi.

Hong Kong'da her yıl Tiananmen'i anmak için mum ışığında matem törenleri düzenleyen grup, dün polise yolladığı mektupta soruşturma kapsamında talep edilen faaliyet ve finans bağlantılarına ilişin bilgi vermeyi reddettiğini açıklamıştı.

Polis, geçen ay, 2020'de yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası uyarınca, grubunun yabancı ülkelerin çıkarları için çalıştığı iddiasıyla soruşturma başlatmış, bu kapsamda gruptan yurt dışında veya Tayvan'da birlikte çalıştıkları grupların veya kişilerin tüm bilgilerini bildirmelerini talep etmişti.

Tiananmen olayları

Çin'de Nisan 1989'dan başlayarak 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.

Olayların ilk başladığı zamanlarda hükümet, göstericilere müdahale etmemiş ancak protestocuların dağılmaması üzerine 20 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan edilmişti.

Hükümet, protestocuların taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve gösterilerin bastırılması gerektiği kararına vararak 4 Haziran gecesi tanklar ve askerleri meydana göndermişti.

Güvenlik güçlerinin olayları bastırırken gerçek mermi kullanması sonucu Çin Kızılhaçına göre 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Olayların tartışılması ve anmalara konu edilmesi Çin'de günümüzde hala tabu kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çin, 19 savaş uçağıyla Tayvan'ın hava sahasını ihlal etti
Çin, 19 savaş uçağıyla Tayvan'ın hava sahasını ihlal etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın
Spor Umut Meraş Çağdaş Atan Burak Yılmaz Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anmak için etkinlik düzenleyen 4 aktivist gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 12:23:41. #1.16#

title