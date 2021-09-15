Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anma etkinliği düzenleyen 9 aktivist hapis cezasına çarptırıldı - Haberler
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Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anma etkinliği düzenleyen 9 aktivist hapis cezasına çarptırıldı

AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anma etkinliği düzenleyen 9 aktivist hapis cezasına çarptırıldı

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde, 1989'da Pekin'de yaşanan Tiananmen olaylarını anmak için geçen yıl düzenlenen etkinliklere katılan 9 aktivistin hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde, 1989'da Pekin'de yaşanan Tiananmen olaylarını anmak için geçen yıl düzenlenen etkinliklere katılan 9 aktivistin hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Aralarında eski milletvekillerinin de bulunduğu 9 kişi "izinsiz bir toplantıda yer almaktan" suçlu bulundu.

Aktivistler, 10 aya kadar hapse mahkum edildi.

Her yıl düzenlenen mum ışığı törenlerinde, Çin ordusunun 4 Haziran 1989'da Pekin'in Tiananmen Meydanı'ndaki kitlesel demokrasi yanlısı protestoları şiddetle bastırması sırasında ölen öğrenciler anılıyor.

Hong Kong'ta söz konusu törenlerin yapılması geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları kapsamında yasaklanmıştı. Yasağa rağmen bu yıl da halka açık alanlarda küçük kalabalıklar 1989 olaylarını anmak için toplanmıştı.

Ülkede son dönemde 100'den fazla aktivist, ayrılıkçılık, terörizm ve yabancı ülkelerin çıkarlarına hizmet ettiği iddiasıyla ulusal güvenlik yasası uyarınca tutuklandı. Tutuklananlar arasında anma törenlerine katılanlar da yer aldı.

Tiananmen olayları

Çin'de Nisan 1989'dan başlayarak 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.

Olayların ilk başladığı zamanlarda hükümet, göstericilere müdahale etmemiş ancak protestocuların dağılmaması üzerine 20 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan edilmişti.

Hükümet, protestocuların taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve gösterilerin bastırılması gerektiği kararına vararak 4 Haziran gecesi tanklar ve askerleri meydana göndermişti.

Güvenlik güçlerinin olayları bastırırken gerçek mermi kullanması sonucu Çin Kızılhaçına göre 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Olayların tartışılması ve anmalara konu edilmesi, Çin'de bugün hala tabu kabul ediliyor.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hong Kong'da Tiananmen olaylarını anma etkinliği düzenleyen 9 aktivist hapis cezasına çarptırıldı - Haberler
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