Hong Kong'da, Tiananmen Katliamını anlatan 2 eser daha kaldırıldı

Hong Kong Lingnan Üniversitesi ve Hong Kong Çin Üniversitesinde Tiananmen Katliamının anısına sergilenen 2 eser daha bugün kaldırıldı.

Tiananmen Meydanında 1989 tarihinde hükümeti protestoları sırasında öldürülenleri anmak amacıyla yapılan "Utanç Sütunu" adlı heykel 24 yıl sonra kaldırılmıştı. Sabah saatlerinde de Hong Kong'daki Lingnan Üniversitesinde bulunan bir kabartma ve Hong Kong Çin Üniversitesinde de "Demokrasi Tanrıçası" adlı heykelin kaldırıldığı açıklandı.

Lingnan Üniversitesi yetkilileri tarafından Tiananmen Katliamını anlatan kabartmanın kaldırılmasının üniversitenin yararına olduğunu açıklarken Çin Üniversitesi yetkilileri ise, heykelin bakımı için hiçbir kuruluşun sorumluluk üstlenmemesi nedeniyle heykelin kaldırıldığını açıkladı. İki heykelin de sanatçısı olan Chen Weiming heykellerinin kaldırılması üzerine, eserlerin zarar görüp görmediğini bilmediğini ve endişeli olduğunu belirterek ABD'de avukatlarıyla iletişime geçeceğini söyledi.

Demokrasi Tanrıçası heykeli, Çinli öğrenciler tarafından Tiananmen Meydanı'ndaki orijinal heykel model alınarak 1989 yılında yapılmıştı. - HONG KONG

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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